Exclusivo: Luciano Camargo paga cirurgia de R$ 40 mil para fã que quebrou o pé

Cantor ajudou diarista idosa que se machucou durante um show; ela fez procedimento em hospital particular

Fabíola Reipert|Do R7

Luciano Camargo fez um show com o irmão, Zezé Di Camargo, no interior de São Paulo e se surpreendeu com o que aconteceu. Durante a apresentação, uma diarista idosa que estava na arquibancada acabou quebrando o pé. Luciano ficou sabendo e decidiu arcar com todos os custos da cirurgia em um hospital particular, totalizando R$ 40 mil. Veja!

