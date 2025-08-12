Exclusivo: Luciano Camargo paga cirurgia de R$ 40 mil para fã que quebrou o pé

Luciano Camargo fez um show com o irmão, Zezé Di Camargo, no interior de São Paulo e se surpreendeu com o que aconteceu. Durante a apresentação, uma diarista idosa que estava na arquibancada acabou quebrando o pé. Luciano ficou sabendo e decidiu arcar com todos os custos da cirurgia em um hospital particular, totalizando R$ 40 mil. Veja!



