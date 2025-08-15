Logo R7.com
Exclusivo: perito diz que assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas

Em documento supostamente falso, o apresentador deserda os filhos Roger e Rodrigo

Fabíola Reipert|Do R7

Bomba da Fabíola Reipert! Segundo um perito grafotécnico, as assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas. No documento, que é supostamente falso, o apresentador deserda os filhos Roger e Rodrigo. Lembrando que os irmãos acusam a viúva, Fátima, de vender 11 dos 18 imóveis do comunicador, transferir R$ 40 milhões para o exterior e manter Cid em cárcere privado. O apresentador assinou o testamento aos 96 anos, e os traços no papel teriam ficado com "oscilações não naturais".

