Exclusivo: perito diz que assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas

Bomba da Fabíola Reipert! Segundo um perito grafotécnico, as assinaturas no testamento de Cid Moreira são falsas. No documento, que é supostamente falso, o apresentador deserda os filhos Roger e Rodrigo. Lembrando que os irmãos acusam a viúva, Fátima, de vender 11 dos 18 imóveis do comunicador, transferir R$ 40 milhões para o exterior e manter Cid em cárcere privado. O apresentador assinou o testamento aos 96 anos, e os traços no papel teriam ficado com "oscilações não naturais".



