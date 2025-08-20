Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Exclusivo: Roberta Miranda fala com A Hora da Venenosa sobre relacionamento com homem mais novo

Cantora revelou que proibiu o namorado de dar entrevistas depois que ele se assustou com o público

Fabíola Reipert|Do R7

Exclusivo: a “Rainha do Sertanejo”, Roberta Miranda, falou com A Hora da Venenosa sobre o seu novo relacionamento amoroso com um homem mais novo. A cantora contou que proibiu Daniel de dar entrevistas depois que ele se assustou com o público. Roberta defendeu: “Eu já falei, deixem o Daniel em paz”. Ela também falou sobre a sua nova turnê, em comemoração aos 40 anos de carreira. Confira o vídeo!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • fabiola-reipert
  • a-hora-da-venenosa
  • Roberta Miranda

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.