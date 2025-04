Faça um tour pela Mansão do Power Couple Brasil 7, que estreia nesta terça (29) Público conheceu quem faz parte do maior elenco da história do reality, com 14 casais, na última quinta-feira (24)

Fabíola Reipert|Do R7 25/04/2025 - 16h22 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share