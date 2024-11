Fernanda Montenegro, Hugh Jackman e mais: veja quais famosos já foram professores

Nesta terça-feira (15), A Hora da Venenosa embarcou no clima do Dia dos Professores e revelou quais celebridades já comandaram uma sala de aula antes ou até durante a fama. Fernanda Montenegro enviou a língua portuguesa para estrangeiros, enquanto Vera Holtz lecionou Matemática. Hugh Jackman já deu aula de Educação Física em uma escola na Inglaterra. E até Péricles tem a profissão no currículo: o cantor foi até diretor de uma instituição em Santo André (SP). Confira mais revelações!