Fernanda Paes Leme fala sobre distância de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: ‘Amor não sumiu’

Fernanda Paes Leme falou pela primeira vez sobre o seu afastamento de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Em podcast, a atriz afirmou que a amizade próxima se desgastou devido a "diferentes sensibilidades" e "momentos de vida". Fernanda ressaltou que não houve uma briga específica: "Tiveram um monte de pequenas coisas. Eu acho que insisti mais do que deveria". A apresentadora ainda desabafou: “O amor não sumiu”. Lembrando que ela é madrinha de um dos filhos do casal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!