Filha de Flávia Alessandra revela que dormia com totem de papelão da mãe

Em podcast ao lado de Flávia Alessandra, a filha da atriz, Giulia Martins, brincou com o fato de que dormia com um totem em tamanho real com a foto da mãe quando ela viajava. O motivo? Para matar a saudade! “Eu ficava sozinha, porque minha mãe ainda não era casada, tinha separado do meu pai”, relembrou. “Tudo bem, eu trato na terapia”, completou Giulia. Veja!