Filha de Renato Aragão abre o jogo e fala sobre relação com os irmãos após polêmica

A filha de Renato Aragão, Lívian Aragão, abriu o jogo em entrevista recente sobre a relação com os irmãos. A influenciadora digital tem 26 anos, voltou a morar na casa dos pais durante a pandemia e disse que não pensa em sair de lá. Segundo Lívian, ela não é próxima dos outros herdeiros do comediante. "Eles são bem mais velhos do que eu, então, pela diferença de idade e por não morarem comigo, não somos 100% próximos", declarou. Veja!



