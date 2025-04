Filha de Renato Aragão rebate acusações de que o pai abandonou a meia-irmã

A filha de Renato Aragão, Lívian Aragão, deu entrevista a um podcast e rebateu as acusações de que o pai teria abandonado a meia-irmã, Juliana Aragão, fruto do primeiro casamento do comediante. Lívian disse que a família não sabia que Juliana estava pedindo dinheiro na internet em uma vaquinha para comprar remédio e arrumar o ar-condicionado do carro. A filha de Didi ainda falou sobre a escolha da irmã de trabalhar como motorista de aplicativo. "É um emprego legítimo, não sei por que se polemizou", afirmou Lívian. É claro que a entrevista rendeu críticas do público. Assista!



