Que fofura! O filho de Michel Teló, Teodoro, de apenas sete anos, mostrou que tem desenvoltura ao subir no palco com o pai durante show em clube de São Paulo. O pequeno cantou a música em inglês 'Beggin’', da banda Måneskin. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!