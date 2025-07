Filho de Ronaldo Fenômeno revela que o pai vai doar fortuna

Nada de herança! O filho de Ronaldo Fenômeno revelou que não ficará com a fortuna de seu pai. Ronald, de 25 anos, falou em uma entrevista que seu pai não pretende deixar herança, e que irá doar o dinheiro para sua fundação de caridade. A fortuna do pentacampeão é estimada em R$ 1 bilhão. Assista ao vídeo!



