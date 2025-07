Fim da zoeira? Polícia Militar confisca 20 mil máscaras de Bruna Marquezine para provocar Neymar

Durante o jogo entre Santos e Sport no último sábado (26), a Polícia Militar confiscou mais de 20 mil máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex de Neymar, mas outros torcedores conseguiram entrar no estádio com os itens. As máscaras foram preparadas para tentar desestabilizar o jogador durante a partida e tirar a concentração do craque.



