Gato Preto não fica abalado após destruir Porsche de R$ 1,5 milhão; 'Vou comprar outra'
Influenciador estava acompanhado de Bia Miranda quando bateu o carro ao sair de balada na Zona Oeste de SP
Em seu Instagram, o influenciador Gato Preto informou que bateu seu carro na madrugada desta quarta-feira (20), ao sair de uma balada com Bia Miranda. Os dois estavam em sua Porsche quando se envolveram em um acidente com um HB20 e colidiram no poste próximo ao local. O caso aconteceu na Zona Oeste de São Paulo.
