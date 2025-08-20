Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Gato Preto não fica abalado após destruir Porsche de R$ 1,5 milhão; 'Vou comprar outra'

Influenciador estava acompanhado de Bia Miranda quando bateu o carro ao sair de balada na Zona Oeste de SP

Fabíola Reipert|Do R7

Em seu Instagram, o influenciador Gato Preto informou que bateu seu carro na madrugada desta quarta-feira (20), ao sair de uma balada com Bia Miranda. Os dois estavam em sua Porsche quando se envolveram em um acidente com um HB20 e colidiram no poste próximo ao local. O caso aconteceu na Zona Oeste de São Paulo.

  • acidente-de-transito
  • gato-preto
  • bia-miranda

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.