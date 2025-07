Gilberto Gil adia show da turnê 'Tempo Rei' após morte de Preta Gil

Após a morte de Preta Gil, o pai da cantora, Gilberto Gil, resolveu adiar um show que faria no dia 9 de agosto em Belém, no Pará. Aos 83 anos, o artista ainda se recupera da perda da filha e planeja retornar aos palcos no dia 6 de setembro. Segundo comunicado, a única apresentação que sofreu alteração foi a que aconteceria na capital paraense.



