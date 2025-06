Gilberto Gil denuncia e faz alerta para venda de ingressos falsos em turnê

Gilberto Gil denunciou e fez um alerta para a venda de ingressos falsos de um show no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em sua atual turnê. O cantor afirmou que até os amigos dele caíram no golpe dos criminosos. Ao lado de Flora Gil, Gilberto acionou a Justiça e está preparando uma campanha de conscientização para os fãs.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!