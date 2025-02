Gretchen rebate crítica de ‘antipática’ e explica por que evita gravar vídeos com fãs

Um grupo de fãs foi atrás de Gretchen em hotel do Rio de Janeiro e acabou espalhando a notícia de que a Rainha do Rebolado é ‘antipática’. Nas redes sociais, ela rebateu a crítica e disse que tirou fotos com todos que estavam no local, só não gravou vídeos. “Não faço vídeo com ninguém, porque o meu empresário não permite que eu faça. As pessoas pegam os meus vídeos, usam inteligência artificial e colocam vozes que não são minhas”, explicou Gretchen. “Não sei mais o que aquele fã queria que eu fizesse”, disparou a artista.