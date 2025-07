Durante show em Porto Alegre (RS), Gusttavo Lima recebeu uma jaqueta de um fã com a missão de devolver depois de usá-la. Isso porque o admirador queria guardar de recordação e ter o cheiro do Embaixador na roupa. Veja o depoimento do fã!



