Ídolo acessível? Fãs encontram Gusttavo Lima no sinal vermelho em rua de Goiânia (GO)

Duas amigas foram surpreendidas ao pararem no sinal vermelho em Goiânia (GO) e avistarem Gusttavo Lima no carro ao lado. Taylanne dirigia enquanto Andressa estava ao lado, e as duas fizeram a festa quando o cantor interagiu com elas. E é claro que a RECORD foi atrás da dupla! "Indescritível", afirmou Taylanne sobre o episódio. Veja!



