Idoso de 64 anos diz que é filho de Chico Buarque e pede exame de DNA

Um homem carioca de 64 anos alega que é filho de Chico Buarque e entrou na Justiça para pedir um exame de DNA. Em processo, ele conta que a mãe só contou a notícia pouco antes de morrer, já que teria medo de repressão e descrédito. Se a paternidade for confirmada, Chico viveu esse romance aos 16 anos. As informações são do jornalista Ancelmo Gois.



