Jato de luxo, 18 horas de voo e relógio do Batman: saiba detalhes da viagem de Neymar ao Brasil

Nesta sexta-feira (31), Neymar, enfim, pousou no Brasil para participar de evento que vai marcar o seu retorno ao Santos. A volta do jogador está sendo acompanhada no país inteiro com muita expectativa. Bruna Biancardi e a filha Mavie viajaram em outro voo, que chegou antes do jogador. Neymar passou 18 horas no ar e escolheu usar um relógio do Batman no pulso, que custa R$ 1 milhão. O jatinho de luxo que trouxe o boleiro é um dos mais modernos e velozes jatinhos do mundo e pode custar mais de R$ 500 milhões. E ainda: o repórter Bruno Piccinato falou ao vivo direto da Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja!