Joelma descarta busca de um novo relacionamento: 'Nunca tive tanta paz'

Em entrevista exclusiva para A Hora da Venenosa, Joelma descartou a possibilidade de buscar um novo amor. "Estou no melhor momento da minha vida, nunca fui tão feliz e tive tanta paz", declarou a cantora. Ela ainda revelou que está animada e com muita expectativa para se tornar avó em breve e em dose dupla. Assista!



