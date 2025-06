Jovem é atingida por fogo de artifício em show de Heitor Costa

Durante um show do cantor Heitor Costa em Sergipe, fogos de artifício lançados no palco atingiram a plateia, causando correria e gritaria. Uma jovem foi atingida no rosto e está internada devido a lesões oculares, com risco de perder a visão. A assessoria do cantor ainda não se manifestou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!