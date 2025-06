Kauan, da dupla com Matheus, cai no palco durante show em Pernambuco

Kauan, da dupla com Matheus, sofreu uma queda durante um show em Pernambuco, e teve machucados na perna e na mão. Apesar do tombo, ele continuou no palco e retomou a apresentação. Em vídeo, o sertanejo apareceu até rindo da situação. "Fiquei morrendo de vergonha", confessou Kauan nas redes sociais.



