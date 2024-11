Letícia Sabatella e Daniel Dantas revelam que dormem em quartos separados

Os casais que costumam discordar sobre a temperatura ideal do quarto vão se identificar com Daniel Dantas e Letícia Sabatella. Os atores estão juntos há cinco anos e revelaram que dormem em quartos separados. O motivo está relacionado ao fato de que o artista prefere o ar-condicionado no talo, além de se mexer muito durante a noite e ter horários irregulares. Confira!