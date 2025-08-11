Longe do pai há três anos, Fiuk aproveita briga com Fábio Jr. para ganhar dinheiro

Fiuk e Fábio Jr. estão afastados há três anos, principalmente por causa de desentendimentos com a madrasta, Fernanda. No Dia dos Pais, Fiuk aproveitou a briga com o pai para fazer uma publicidade e faturar uma grana. O vídeo, que começa parecendo uma reconciliação, na verdade é uma declaração à guitarra. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!