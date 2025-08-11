Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Longe do pai há três anos, Fiuk aproveita briga com Fábio Jr. para ganhar dinheiro

Artista faturou uma grana ao usar a distância do cantor em uma publicidade nas redes sociais

Fabíola Reipert|Do R7

Fiuk e Fábio Jr. estão afastados há três anos, principalmente por causa de desentendimentos com a madrasta, Fernanda. No Dia dos Pais, Fiuk aproveitou a briga com o pai para fazer uma publicidade e faturar uma grana. O vídeo, que começa parecendo uma reconciliação, na verdade é uma declaração à guitarra. Veja!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Música

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.