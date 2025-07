Luan Santana mastiga calcinha de fã no palco depois de se confundir; veja o vídeo

Luan Santana causou ao mastigar uma calcinha jogada por uma fã durante um show! Ele colocou a peça íntima na boca achando que era comestível e acabou dividindo opiniões na internet. Em vídeo, o cantor aparece recebendo o presente e cantando com o item nas mãos. Lembrando que Luan é casado com Jade Magalhães.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!