Luana Piovani se revolta com Pedro Scooby por falta em compromisso com os filhos

Luana Piovani voltou a criticar Pedro Scooby nas redes sociais após ele não aparecer para compromisso com os filhos. No vídeo, a atriz diz entender que imprevistos acontecem, mas questiona se não vale ao menos uma ligação para avisar as crianças. “Mais uma cara de decepção, tristeza, e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento”, lamentou.