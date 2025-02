Mãe da filha de Arlindinho diz que cantor comprou cama mofada e com baratas para a criança: 'Lixo'

A mãe da filha de Arlindinho, Talita Arruda, usou as redes sociais para acusar o cantor de ter comprado uma cama destruída para a criança. "Mãe é mãe, eu nunca compraria uma cama com barata e mofo", disparou Talita. Ela ainda mostrou a situação do presente em vídeos e quase foi às lágrimas: "Esse lixo". Arlindinho se pronunciou e rebateu as declarações da ex. "Foi um erro do fabricante que se propôs a trocar. Tem gente querendo lacrar à toa em rede social", escreveu.