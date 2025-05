Mãe da filha de MC Ryan SP chama o funkeiro de 'lixo' e expõe término do namoro

Giovanna Roque, mãe da filha de MC Ryan SP, anunciou o término do relacionamento com o funkeiro e não poupou críticas ao ex. A influenciadora digital o chamou de "lixo" e ressaltou que foi cega ao esperar que ele mudasse. Giovanna falou sobre episódios de agressão no passado e descreveu MC Ryan como "manipulador", "narcisista" e "tóxico". Já ele negou que traiu a influenciadora e se pronunciou nas redes sociais.



