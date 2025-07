Mãe de Marília Mendonça se pronuncia e alega que não exigiu 50% do seguro de acidente aéreo

A assessoria de Dona Ruth divulgou uma nota à imprensa na tarde desta sexta-feira (18) e esclareceu a visão da defesa da mãe de Marília Mendonça. Nela, a equipe diz que Ruth não exigiu receber 50% do seguro do acidente aéreo, como revelado pelas famílias das outras vítimas da tragédia. Segundo a mãe da cantora, quem fez isso foi a empresa que assessorava a filha na época do acidente. Veja!



