Mãe de Marília Mendonça teria escondido de Murilo Huff os cuidados médicos com o neto

A Hora da Venenosa teve acesso ao processo pela guarda de Léo, de cinco anos, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff. Em trechos da decisão judicial, as autoridades dizem que Dona Ruth, a avó do menino, teria escondido de Murilo os cuidados médicos do neto, inclusive quando ele estava tomando antibiótico. As babás prestaram depoimento e forneceram provas em audiência de conciliação.



