Mais que amigas, irmãs! Neymar mostra primeiro encontro de Mavie e Mel

Neymar e Bruna Biancardi mostraram o primeiro encontro entre as filhas Mavie e a recém-nascida Mel em uma maternidade de São Paulo. Em vídeo, o jogador aparece feliz da vida com as herdeiras. E, para distrair Mavie, ele deixou até a pequena pintar as unhas dele. Veja como foi!



