Malvino Salvador e Kyra Gracie ensinam defesa para mulheres após agressão em elevador

Kyra Gracie e Malvino Salvador ensinaram técnicas de autodefesa para mulheres nas redes sociais após um caso de agressão acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte. A vítima levou 61 socos do ex-namorado. Em vídeo, Kyra e Malvino simularam o momento do ataque e explicaram como ela poderia escapar. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!