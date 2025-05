Mansão abandonada de Hebe Camargo vai a leilão com lance inicial de R$ 5,8 milhões

Uma mansão de Hebe Camargo da década de 1970 vai a leilão nesta terça-feira (13), com lance mínimo de R$ 5,8 milhões. O imóvel fica em São Paulo, tem mais de dois mil metros quadrados, está abandonado e já foi colocado à venda outras vezes. A mansão tem sete suítes, elevador, salão de festas e até estúdio. Em entrevista anterior à RECORD, Marcello Camargo, filho da apresentadora, relembrou as festas glamourosas que ela fazia por lá e que já tiveram Silvio Santos e Faustão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!