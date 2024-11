Mara Maravilha critica roupas de Angélica e cutuca: ‘Ela é milionária’

Opinião ou alfinetada? Em entrevista para o podcast de Val Marchiori, Mara Maravilha criticou o modo de se vestir de Angélica e disse que a apresentadora precisa “dar um up no estilo”. “[Ela] é milionária, podia pegar uns conceitos”, sugeriu, em referência à contratação de um profissional de imagem. A socialite, por sua vez, concordou com a observação sobre as roupas de Angélica. “Sempre foi ruim”, disse. Val ainda chamou Xuxa de “acabadinha” e exaltou a beleza de Mara. Confira!