Maria Ribeiro comenta diferença de 23 anos com o ex-marido Paulo Betti: 'Fiquei com medo'

Maria Ribeiro relembrou o casamento com Paulo Betti e falou sobre a diferença de 23 anos que tem com o ator. Eles se conheceram em peça de teatro, enquanto faziam papéis de pai e filha, ficaram juntos por quatro anos e tiveram um filho de 21 anos. "Nunca tinha achado graça em homem mais velho, mas eu me apaixonei perdidamente", revelou Maria. "No início, foi muito difícil para eu aceitar e contar, tive muito pudor, fiquei com medo de contar para os meus pais", explicou a atriz.