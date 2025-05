Marrone, da dupla com Bruno, recebe alta do hospital após cair durante show

Marrone, da dupla com Bruno, recebeu alta do hospital após cair durante um show. O sertanejo quebrou trincou cinco costelas, quebrou a mão esquerda e precisou passar por cirurgia. Segundo a assessoria da dupla, Bruno seguirá fazendo as apresentações sozinho enquanto Marrone se recupera.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!