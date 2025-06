Matheus, da dupla com Kauan, entra 'de bico' em casamento na praia e canta para os noivos

Isso é que é festa de casamento! Matheus, da dupla com Kauan, entrou 'de bico' em uma cerimônia na praia e acabou cantando para os noivos. Em vídeo, o sertanejo aparece ao som de um dos hits da carreira. Fora do Brasil, quem também já teve uma atitude parecida foram os artistas Jon Bon Jovi e Keanu Reeves.



