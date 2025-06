Matheus, da dupla com Kauan, se revolta após uso da música 'A Nossa Praia' sem autorização

Matheus, da dupla com Kauan, usou as redes sociais para reclamar do uso da música 'Nossa Praia' sem autorização por Heitor Costa. "Não é só questão de justiça, mas também um pouco de ética", disparou o sertanejo. Após a repercussão, Heitor pediu desculpa e gravou um vídeo. "Eu não sabia, acontece. Acabamos subindo essa música nas plataformas digitais sem autorização", explicou o músico. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!