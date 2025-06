Mato e piscina com lodo: veja a situação da mansão de R$ 8 milhões de Pelé no Guarujá (SP)

Que a mansão de Pelé em condomínio no Guarujá (SP) está com sinais de abandono, não é novidade. Mas, agora, o canal Lucao YT entrou na propriedade e mostrou tudo sobre o estado do local. No jardim, o mato está alto e a piscina acumula lodo. Já na parte interna, há folhas de árvore espalhadas e cacos de vidro. Lembrando que quem cuida do espólio de Pelé é o filho do jogador, Edinho. Os advogados dele defendem que o imóvel, avaliado em R$ 8 milhões, não está abandonado e que há um planejamento para atender todas as demandas dos bens. A dívida atual da mansão é superior a R$ 400 mil, incluindo débitos com IPTU.



