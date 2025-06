Maurício Mattar revela que sofreu infarto depois de ser processado pela filha

Maurício Mattar falou pela primeira vez sobre a briga de anos com a filha Petra Mattar, de 30 anos. O ator e cantor revelou que sofreu um infarto depois de ser processado por ela por causa da pensão alimentícia. Os dois ficaram sem se falar por um "tempão", mas fizeram as pazes. Veja!



