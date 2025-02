Médico que tratou câncer de Reynaldo Gianecchini revela que está com a mesma doença do ator

O médico que conduziu o tratamento de Reynaldo Gianecchini contra o linfoma não-Hodgkin reencontrou o ator e brincou que, agora, eles estão com os ‘papéis invertidos’. Isso porque o hematologista Vanderson Rocha foi diagnosticado com câncer recentemente. O médico do ator falou com o Balanço Geral sobre viver a doença na pele: "Me dá mais força para lutar pelos pacientes". "São as coisas da vida: estar de um lado e, de repente, estar no outro", completou Vanderson.