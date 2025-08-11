Mensagens vazadas mostram caso secreto de Tirullipa com a filha do ex-assessor

Tirullipa é casado há mais de 15 anos, mas, aparentemente, se envolveu com Dani Lopes, uma jovem de 23 anos que é filha de seu ex-assessor. Áudios e prints vazaram e revelaram um affair do humorista, que se disse apaixonado em mensagens. Após a repercussão, Tirullipa disse que a história realmente existiu, mas trata-se de um affair antigo. Entenda!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!