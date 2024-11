Ministério Público denuncia filhos de Cid Moreira por falsas acusações à madrasta

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo, por calúnia. Os dois vivem uma batalha judicial contra a viúva do locutor, Fátima Sampaio, pela herança do pai e chegaram a acusá-la de lapidar o patrimônio de Cid e mantê-lo em cárcere privado. Essas e outras afirmações foram consideradas infundadas. Segundo o advogado dos irmãos, eles vão recorrer da decisão.