Mulher de Faustão quebra silêncio sobre estado de saúde do apresentador: 'Tudo indo bem'

Faustão permanece internado após passar por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Agora, a mulher do apresentador, Luciana Cardoso, quebrou o silêncio sobre o estado de saúde dele: "Tudo indo bem". Ela ainda agradeceu o carinho dos fãs. Lembrando que Fausto Silva está internado em São Paulo desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O último boletim médico foi divulgado no dia 7 de agosto.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!