Murilo Huff quer prestação das contas bancárias do filho desde a morte de Marília Mendonça

Murilo Huff entrou com um pedido na Justiça para que seja aberta uma auditoria das contas bancárias de seu filho, o pequeno Léo, desde a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021. Em meio ao processo pela guarda da criança, o cantor quer transparência em relação a todas as movimentações financeiras relacionadas ao patrimônio do filho, que é administrado por Dona Ruth. Lembrando que, recentemente, Murilo ganhou a guarda provisória de Léo em audiência de conciliação.



