Namorada de Belo fala mal do próprio filho em áudios vazados: 'Desprazer de ser mãe'

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor **Belo**, entrou com um pedido de medida protetiva contra o ex-marido Junior Navarro. Ele veio a público e a acusou de abandonar o filho Zion, de três anos, e de não querer ser mãe. A advogada de Rayane alegou que estão tirando a paz da influenciadora, que ficou emocionalmente abalada e teve a integridade colocada em risco. Áudios vazados mostram Rayane criticando a maternidade: "Desprazer de ser mãe".



