Namorada de Belo procura a polícia para registrar boletim de ocorrência após sofrer ataques

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de ofensas e ataques nas redes sociais. As agressões verbais começaram quando o ex dela, Júnior Navarro, a acusou de ser uma "mãe de internet". "O que não é permitido e jamais será é calúnia, difamação, perseguição, ameaças e agressões verbais", afirmou Rayane em publicação. "A internet não é uma terra sem lei e nem tribunal", disparou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!