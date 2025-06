Não tem volta? Zé Felipe dá entrada no divórcio com Virginia Fonseca

Fim à vista? Zé Felipe deu entrada no divórcio com Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. O documento apresentado pelo cantor sugere guarda compartilhada dos três filhos, mas as crianças morariam com a mãe. O ex-casal anunciou a separação há um mês e, desde então, fez várias aparições públicas juntos — como se nada tivesse acontecido.



