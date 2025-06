Nattanzinho pega celular de fã sem querer e só percebe o engano antes de entrar em avião

Que gafe! Durante show em Janaúba (MG), Nattanzinho pegou o celular de um fã sem querer em meio aos pedidos de foto da plateia, guardou o dispositivo no bolso e só percebeu o engano antes de entrar no avião para viajar. Depois, o cantor gravou vídeo falando sobre a situação e prometeu entregar o celular ao produtor para, então, chegar ao dono. “Desculpa”, pediu Nattan.



